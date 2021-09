utenriks

– Vi ber Taliban sørgje for at folk har fridom til å bevege seg og at det blir sikra fritt leide anten folk ønskjer å forlate eller reise inn i landet, seier utanriksministeren i Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Uttalen kom på ein pressekonferanse han hadde onsdag saman med utanriksministeren i Nederland, Sigrid Kaag.

