UNHCR ber verda ta eit humanitært ansvar i den afghanske flyktningkrisa

Afghanarar lèt seg ikkje stoppe av at flyplassen i Kabul er stengd. Dei tek landevegen fatt og kryssar grensa til Pakistan.

UNHCR åtvarar om at verda står framfor ei stor humanitær krise. FN-organisasjonen fryktar at krisa i landet berre vil bli verre framover – og at nærare ein halv million vil flykte ut av landet innan året er omme.

EU-møte

Spørsmålet er no korleis verda kjem til å reagere på krisa. Tysdag kjem EUs justis- og innanriksministrar saman for å drøfte konsekvensen av krisa i Afghanistan og korleis ho påverkar yttergrensene til EU. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er invitert og deltek òg på møtet.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters, som har fått sjå eit utkast frå Brussel, vil EU setje inn tiltak for å forhindre ein «ukontrollert, storstilt, illegal migrasjonsstraum til EU».

Må vere solidariske

UNHCR ber verda vere solidarisk.

– Det er eit stort behov for alternative flyktningmottak. Fleire land må vere med å ta det humanitære ansvaret, oppmodar FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi.

– Tragedien som går føre seg etter at evakueringa frå flyplassen i Kabul opphøyrde, vil ikkje vere like synleg. Men tragedien vil vere like sterk for afghanarane. Vi må ikkje snu ryggen til dei, lyder oppmodinga.

Mange flyktningar frå før

Før Taliban tok Kabul var allereie store grupper på flukt internt i Afghanistan.

23. august i år hadde over 550.000 afghanarar vorte tvinga bort frå heimane sine, viser tal frå FNs flyktningorganisasjon UNHCR.

Etter maktovertakinga til Taliban har situasjonen forverra seg kraftig. Tusenvis la på flukt som følgje av kamphandlingane då Taliban rykte fram.

Talet på menneske som dagleg tek seg over grensa frå Spin Boldak i Afghanistan til Chaman i Pakistan har stige frå rundt 6.000 til 20.000 den siste tida. Det melder den britiske avisa The Guardian.

Pakistan – saman med Iran – er det landet som dei siste åra har teke imot det største talet flyktningar frå Afghanistan. Dei to landa husar no over to millionar afghanarar.

Fortvila situasjon

Ein park i Kabul viser ein flik av den brutale røyndommen mange no opplever. Berre i denne parken i hovudstaden har fleire hundre familiar slått seg ned i den steikjande sola. Dei har lite å hjelpe seg med.

– Eg kjenner meg svært dårleg. Eg har hovudverk, eg er svolten, fortalde ein medteken Zhaida Bibi til nyheitsbyrået Reuters nyleg.

Ho og slektningane hennar håpar å få hjelp. Men Taliban har sagt at dei ikkje vil gi dei mat, fordi det vil føre til at endå fleire menneske strøymer til. Dei vil at flyktningane skal reise tilbake til heimane sine.

Ramma av tørke

Det er ikkje berre maktovertakinga til Taliban som har ført til den fortvila flyktningsituasjonen i landet.

Landet er òg hardt ramma av tørke, noko som har gjort matsituasjonen for mange vanskeleg.

FNs matvareprogram, FAO, peikar på behovet for omfattande landbruksstøtte til landet.

– Vi må ikkje gløyme tørken og den vanskelege situasjonen bøndene er i. Dersom vi ikkje lykkast med å hjelpe dei områda som er hardast ramma av tørken, blir endå fleire menneske tvinga til å forlate heimane sine, seier generalsekretær i FAO, Qu Dongyu.

FAO opplyser at rundt sju millionar av dei vel 38 millionar innbyggjarane i landet, er avhengige av jorda eller husdyr.

Det er mange afghanarar som har flykta frå krigshandlingane, som ønskjer å vende heim igjen etter at Taliban no har teke over makta. Men då må mange få hjelp til å starte opp på nytt igjen.

