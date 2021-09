WMO-rapport: Femdobling i vêr-relaterte naturkatastrofar

utenriks

Klimarapporten som vard lagt fram onsdag, har sett på dødelegheit og økonomiske tap knytt til vêr, klima og vatn i perioden frå 1970 til 2019.

Konklusjonen er at vêr-relaterte naturkatastrofar har femdobla seg i denne perioden, i stor grad driven fram av global oppvarming. WMO åtvarar om at utviklinga kan komme til å halde fram i same spor.

– Talet på ekstremsituasjonar knytt til vêr, klima og vatn aukar, og kjem til å finne stad oftare og alvorlegare i mange delar av verda som følgje av klimaendringar, seier Petteri Taalas, generalsekretæren i WMO.

Over 11.000 katastrofar som blir tilskrivne desse tre kategoriane, har sidan 1970 forårsaka over 2 millionar dødsfall og meir enn 3.640 milliardar kroner i tap, ifølgje rapporten.

Over 90 prosent av dødsfalla har skjedd i utviklingsland. Nesten 60 prosent av dei økonomiske skadane har funne stad i rike land.

Rapporten viser òg ei positiv utvikling. På 1970- og 80-talet mista rundt 170 menneske livet kvar dag i ulike naturkatastrofar. På 2010-talet fall talet til rundt 40 dødsfall dagleg.

Taalas seier at nedgangen i talet på døde i stor grad kjem av betydelege forbetringar i system for tidleg varsling.

– Enkelt forklart så er vi flinkare enn nokon gong før til å redde liv, seier han.

