Ahmadullah Muttaqi, som sit i kulturkommisjonen til Taliban, opplyser at det blir førebudd ein seremoni i presidentpalasset i Kabul, ifølgje Reuters.

To kjelder i Taliban seier til nyheitsbyrået AFP at regjeringa kan bli presentert fredag ettermiddag. Tidlegare har den afghanske TV-stasjonen Tolo News meldt at ei kunngjering er like om hjørnet.

Taliban-leiar Haibatullah Akhundzada er venta å bli leiar for den nye regjeringa.

