Høgsterett i USA blokkerer ikkje den nye abortlova til Texas

Mange kvinner veit ikkje eingong at dei er gravide i sjette veke.

Det blir ikkje gjort unntak for valdtekt eller incest, og lova i den mest folkerike delstaten i USA er med det den strengaste i heile landet.

Både høgsterettsjustitiarius John Roberts og tre andre dommarar tok dissens då domstolen torsdag lét vere å umiddelbart stanse lova i Texas, som tredde i kraft dagen før. Fem dommarar sørgde for at rettsavgjerda fekk fleirtal.

Domstolen understrekar at han ikkje har teke endeleg stilling til om Texas-lova er i tråd med grunnlova. Det blir påpeika at lova er «kompleks og at ho reiste nye prosessuelle problemstillingar». Avgjerda hindrar ikkje andre forsøk på å stanse lova.

Roe vs. Wade

Lova fastslår at abort er ulovleg etter at det første hjarteslaget til fosteret blir registrert, noko som vanlegvis skjer i sjette veke.

Liknande lover er vedtekne i ei rekkje andre republikansk-styrte delstatar, men hittil er alle stansa i høgsterett fordi dei strir mot Roe vs. Wade-rettsavgjerda i USAs høgsterett i 1973, som fastslår retten kvinner har til abort.

Men samansetninga av dommarar i høgsterett vart endra i perioden då Donald Trump var president. Han utnemnde tre dommarar som blir rekna som konservative.

Tilhengjarar av rett til abort fryktar at det nye konservative fleirtalet i høgsteretten kan opne for abortforbod i delar av USA.

Påskjønning for å melde

Texas-lova er strengare og annleis enn lover i andre republikansk-styrte delstatar sidan ho opnar for at vanlege menneske, og ikkje berre politi og påtalemakt, kan saksøkje personar som medverkar til ein abort. Privatpersonar blir oppmoda til å melde frå om legar som utfører abortar, eller andre som bidreg til at abort blir gjennomført.

Dersom meldinga lukkast, og ho kan gjerne vere anonym, kan meldaren få 10.000 dollar eller meir i påskjønning. Summen svarer nesten til 90.000 kroner.

Lova er dessutan forma ut på ein måte som gjer at han vik unna føderale reglar, noko som betyr at det er Texas sitt eige rettsvesen som skal handheve han.

– Ein katastrofe

Borgarrettsorganisasjonen ACLU kallar Texas-lova openbert grunnlovsstridig, medan Nancy Pelosi, leiaren for Representanthuset, kallar ho ein katastrofe for kvinner i Texas.

Også president Joe Biden har omtalt lova som ekstrem og kalla ho eit «openlyst brot på den grunnlovsfesta retten etablert av Roe vs. Wade, som har danna presedens i nesten eit halvt hundreår».

– Administrasjonen min vil forsvare og verne den retten, sa Biden i ei fråsegn onsdag.

I høgsterett var dommaren Sonia Sotomayor blant dei som torsdag utgjorde mindretalet. Ho kallar konklusjonen i retten «lammande» og meiner kollegaene hennar har valt å stikke hovudet i sanden i handteringa av ei «openbert grunnlovsstridig lov forma for å forby kvinner å utøve dei grunnlovsfesta rettane sine.»

Arven etter Trump

Då Trump var president, fylte han 200 sete i dei føderale domstolane i landet med konservative dommarar, tre av dei i høgsterett.

Høgsterettsdommaren Ruth Bader Ginsburg, som døydde i fjor haust, var ein forkjempar for retten til abort, og blant dei som lenge hindra ein ny rettsrunde om stridsemnet.

Erstattaren hennar, som vart nominert av Donald Trump like før valnederlaget i fjor, Amy Coney Barrett, er ein av dei mest opne abortmotstandarane som har sete i høgsterett på fleire tiår.

Høgsterettsdommarane sit på livstid eller til dei pensjonerer seg, og det konservative fleirtalet vil truleg påverke rettsvesenet i USA i lang tid framover.

Etter valet har kritikarar av Trump diskutert korleis balanseforholdet i høgsterett kan snuast. Fleire demokratiske politikarar lanserte i vår eit forslag om å auke talet på dommarar i domstolen, men dette har fått lita tilslutning.

Tidlegare lov vart oppheva

Texas har lenge hatt nokon av dei strengaste restriksjonane for abort i USA. I 2013 vedtok delstaten ei omstridd lov som til slutt vart oppheva av høgsterett. Men i tida fram til lova vart oppheva i 2016, vart fleire enn halvparten av dei over 40 abortklinikkane i staten nedlagde.

Ifølgje offisiell statistikk frå helsestyresmaktene i delstaten vart det i Texas i fjor utført 53.922 abortar. Av dei vart 45.458 abortar utførte innan utgangen av åttande veke i svangerskapet, dei andre seinare. Det er inga registrering av avbrotne svangerskap tidlegare enn åttande veke.