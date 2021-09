Taliban avhengig av pengar frå Kina

utenriks

– Kina er den viktigaste partnaren vår og representerer ei grunnleggjande og ekstraordinær moglegheit for oss, sidan dei er klare til å investere og byggje opp att landet vårt, sa Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid til den italienske avisa La Repubblica torsdag.

Etter at dei vestlege landa trekte seg ut av Afghanistan denne veka, har dei fleste òg kutta kraftig i pengeoverføringane sine til landet. Med den kinesiske hjelpa håpar Taliban på satsing på infrastruktur og handelsvegar. Det er òg rike kopargruver i landet som Taliban håpar kan bli starta opp att med moderne teknologi frå Kina.

I intervjuet med avisa understrekar Mujahjid at kvinnene i Afghanistan vil få halde fram med å studere, jobbe som sjukepleiarar, politi og ha jobbar i departementa. Men han avviser at kvinner kan få ministerpostar i regjeringa.

– Vi ønskjer gode relasjonar med Italia og håpar at de vil anerkjenne den islamske regjeringa vår, seier talsmannen og legg til at han håpar intervjuet med La Repubblica vil føre til at Italia vil opne opp att ambassaden sin i Kabul.

(©NPK)