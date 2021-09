17.000 afghanarar ventar på å bli sende til USA

utenriks

Rundt 12.000 flyktningar er innlosjerte på Ramstein-basen sørvest for Frankfurt. Ytterlegare 5.000 afghanarar er på eit anna militæranlegg i Kaiserslautern, nær Ramstein, opplyser general Tod Wolters, som leiar USAs europeiske felleskommando.

I tillegg sit rundt 4.300 afghanarar på amerikanske basar i Italia og Spania.

Dei afghanske flyktningane blir sjekka to gonger før dei får halde fram reisa til USA – ved framkomst og like før avgang på ferda vidare. Så langt har éin mistenkjeleg person, som ikkje utgjer nokon stor trussel, vorte funnen og er no i varetekt, opplyser Wolters.

