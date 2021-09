Amerikansk klimaforskar: – Ein dystopisk augneblink

utenriks

– Når klimaforskarar blir spurde, prøver vi å forklare om ekstremvêr kjem av klimaendringane eller uvanlege naturfenomen. Som oftast er dei begge delar i ulik grad, og eg prøver å fange opp den samanhengen. No kjem ekstremhendingane så fort og vilt at nyansane kjennest meiningslause, skriv Sobel i ein kronikk i CNN.

Sobel er professor i meteorologi på Columbia University i New York og såg med eigne auge herjingane til orkanen Ida tidlegare i veka, med store mengder regn som knuste alle rekordar i byen.

– I denne dystopiske augneblinken kjenner eg ikkje for å forklare. Eg trur eg snakkar for mange klimaforskarar når eg seier at vi er sjokkerte, skriv han.

Sobel trekkjer fram i kronikken at det er store positive grep som er i ferd med å skje i amerikansk klimapolitikk, sjølv om han òg angrip Det republikanske partiet for å prioritere abort og stemmerettsinnstrammingar.

– Det einaste rasjonelle svaret er å gjere det vi kan for å få til endringar. Ytre oss, organisere oss, donere pengar og stemme. Men på dagar som dette, er det vanskeleg, avsluttar klimaforskaren.

(©NPK)