Biden: Ekstremvêret er ei påminning om klimakrisa

– Bodskapen min til alle som er ramma, er at vi står saman i dette. Nasjonen er her for å hjelpe, sa presidenten i ein tale torsdag, der han nemnde fleire naturkatastrofar som har ramma USA den siste tida.

– Dei siste dagane har orkanen Ida, skogbrannane i vest og styrtflaumar utan sidestykke i New York og New Jersey gitt oss endå ei påminning om at desse ekstreme stormane og klimakrisa er her. Vi må vere mykje betre førebudde. Vi må handle, sa Biden.

Fredag reiser presidenten til Louisiana, der han skal besøkje område der folk søkte tilflukt på loft for å komme unna vassmassane. Han skal òg bli flogen over andre stader som er ramma, mellom anna eit kyrkjesokn med 100.000 innbyggjarar der rundt ein firedel av husa er borte eller er heilt øydelagde.

Slike besøk til katastrofeområde er ein del av presidentjobben, og dei kan bli hyppigare. Forskarar seier klimaendringane gjer at ekstremvêr hender hyppigare.

Nedbørsrekordar for fall

Medan Ida har bevega seg nordover og vorte nedgradert frå orkan til storm, har han ført med seg enorme nedbørsmengder og utløyst styrtflaum fleire stader i New York og New Jersey. Fleire stader kom det over dobbelt så mykje regn på nokre timar som det vanlegvis kjem på ein heil månad, skriv NBC.

I Central Park kom det 89 millimeter nedbør på ein time, den største mengda regn på ein time sidan denne typen målingar byrja på 1940-talet. Den førre rekorden vart sett for mindre enn to veker sidan, under stormen Henri. Og medan oppryddinga etter dei to stormane framleis går føre seg, er den tropiske stormen Larry i ferd med å byggje seg opp i Atlanteren.

Døde i overfløymde kjellarar

Så langt har Ida kravd minst 46 liv nordaust i USA og minst 13 i sørstatane Louisiana, Mississippi og Alabama. I New Jersey og New York er det innført unntakstilstand. I dei største byane i USA har folk døydd i kjellarar som er fylte med vatn.

Bilete frå dei ramma områda viser gater som er fløymde over, med bilete som står heilt eller delvis under vatn. På ein undergrunnsstasjon i New York strøymde vatn inn. Det same skjedde på flyplassen Newark i New Jersey, rett vest for New York. Berre nokre få avgangar gjekk.

Mange døydde i Kina og Tyskland

Også andre stader i verda har opplevd ekstremvêr og store nedbørsmengder i sommar. I juli omkom over 300 menneske i flaumen i den kinesiske provinsen Henan. Ei lang rekkje nedbørsrekordar vart slått, og i provinshovudstaden Zhenzhou vart mange innesperra då T-banesystemet i byen vart overfløymd.

I Tyskland mista minst 196 menneske livet etter det meteorologane beskreiv som «hundreårets regnvêr». Dei enorme nedbørsmengdene førte til flaum, jordskred og store øydeleggingar vest i Tyskland og i nabolandet Belgia, der 42 liv gjekk tapt.

