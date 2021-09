FN åtvarar om matmangel i tørke- og krigsherja Afghanistan

utenriks

Rundt 60 prosent av befolkninga i Afghanistan lever av landbruket.

Landet er mellom anna kjent for granatepla sine, pinjekjernar og rosiner. Landbruksproduksjonen har dei siste 20 åra stått for opp til 40 prosent av BNP, ifølgje Verdsbanken.

Men dei siste tiåra har bøndene gått gjennom mange prøvingar, ikkje berre som følgje av konflikt og krigshandlingar. Landet har òg vore hardt ramma av tørke og flaum, begge delar konsekvensar av klimaendringar, skriv cbcnews.

I 2019 hamna Afghanistan på sjette plass over land i verda som er mest påverka av klimaendringane, ifølgje Germanwatch Global Climate Risk Index.

Konflikt om ressursar

80 prosent av konfliktane i landet er dessutan knytte til naturressursar. Det går fram av ein felles studie laga av FNs matvareprogram, FNs miljøprogram og Afghanistans nasjonale miljøvernprogram.

Taliban har utnytta problema bøndene har med å rekruttere støttespelarar. Taliban freistar ofte med høgare lønningar enn det bonden kan få gjennom å dyrke jorda.

Konsekvensen av alle problema er at mattryggleiken no er alvorleg trua.

Ein tredel svelt

FNs matvareprogram (WFP) opplyser at ein tredel av befolkninga i Afghanistan – nærare 14 millionar menneske – allereie er utsette for svolt.

– Og matlagera i landet kan gå tomme allereie denne månaden, åtvarar Ramiz Alakbarov, som leier FNs humanitære innsats i landet.

Etter at Taliban kom til makta i august, har WFP klart å frakte inn 600 tonn med mat. Organisasjonen har dessutan skaffa 16 nye lastebilar for å trappe opp distribusjonen av varene til den trengande befolkninga før den harde vinteren set inn.

Manglar pengar

Men det har berre vorte samla inn 39 prosent av dei 1,3 milliardar dollar som trengst til bistandsmidlar til Afghanistan.

Regionaldirektør Anthea Webb i WFP fryktar at tida renn ut for å skaffe den hjelpa som trengst.

Vanlegvis på denne tida av året ville WFP allereie ha etablert matlager over heile landet og vore godt i gang med distribueringa til trengande familiar før snøen byrjar å lave ned og gjere vegane uframkommelege.

Det er òg frykt for at Taliban ved makta skal bli eit hinder for bistandsleveransar og gjere det vanskeleg for hjelpemedarbeidarar å ta seg rundt i landet.

Dessutan skaper pandemien store problem i eit land med svært mangelfulle helsetenester, og der mange millionar lever på flukt under kummerlege forhold.

Treng bistand

Webb understrekar likevel at WFP har vore i Afghanistan sidan 1963 og at organisasjonen er i stand til å få fram naudhjelp, trass i maktovertakinga og den kaotiske situasjonen i landet.

– Vi klarte å nå 80 000 menneske berre i løpet av den siste veka. Og sidan januar har vi nådd fram til fem millionar menneske, fortel ho.

– Men vi har no berre nokre få veker på oss til å sikre finansieringa og få frakta inn mat før fjellovergangane blir blokkerte av snø, seier Anthea Webb i WFP.

– Når snøen set inn, vil det vere for seint å hjelpe, åtvarar ho.

