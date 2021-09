Finland: Tre tenåringsgutar dømde for drap

utenriks

Gutane vart fredag dømd til fengsel i høvesvis ti, ni og åtte år i Helsingfors tingrett.

Straffa ligg noko lågare enn aktors påstand for alle tre, melder finske Yle.

Drapet fann stad på eit sjukehusområde i Forsby i Helsingfors. Ifølgje tingretten må dei domfelte tenåringane ha forstått at guten ville døy av mishandlinga, som gjekk føre seg i over tre timar.

Alle gutane er fødde i 2004. Dei nekta straffskuld for drap, men to av dei erkjende grov kroppsskade med døden til følgje. Den tredje har berre erkjent straffskuld for mishandlinga.

