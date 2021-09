Harde kampar i Panjshirdalen

utenriks

BBC melder at Taliban har innleia ein større offensiv for å erobre dalen der ein væpna opposisjon har halde stand sidan Kabul fall, og fleire Taliban-kjelder sa fredag at Taliban hadde innteke dalen.

I Kabul vart det feira med skyting i vêret etter meldingar om at dalen der den siste motstanden mot Taliban er aktiv, var falle.

Men ein bebuar i dalen avviser overfor AFP at dalen er erobra, og Taliban har heller ikkje hevda offisielt at dalen er fallen.

Krigarar i det som kallast Den nasjonale frigjeringsfronten, som består av militsar av Taliban-motstandarar og tidlegare regjeringssoldatar, har truleg bygd opp eit betydeleg arsenal i dalen.

Taliban-vennlege nettstader viste fredag videoar av påståtte Taliban-soldatar med stridsvogner og anna utstyr dei hadde erobra, og tvitring antyda at Paryan-distriktet i dalen var fallen og teken tilbake, men ikkje noko av dette kunne stadfestast.

