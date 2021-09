Mu-varianten står bak dei fleste dødelege koronatilfella i Colombia

utenriks

Varianten vart først identifisert i Colombia i januar. Torsdag opplyste helsestyresmaktene at denne varianten av viruset låg bak den dødelege tredje bølgja med smitte frå april til juni i år.

I denne perioden vart det registrert rundt 700 koronarelaterte dødsfall kvar dag. Nesten to tredelar av testar frå dei avdøde viste at dei var smitta med mu-varianten.

– Varianten er allereie til stades i over 43 land og har vist seg å vere svært smittsam, seier Marcela Mercado i det colombianske Folkehelseinstituttet.

Tysdag erklærte Verdshelseorganisasjonen (WHO) mu-varianten, som går under det vitskaplege namnet B. 1.621, ein «variant av interesse».

Denne varianten har mutasjonar som tyder på risiko for resistens mot vaksinar. Det trengst studiar for å få betre oversikt over han, opplyste WHO.

I slutten av august stadfesta Folkehelseinstituttet overfor ABC Nyheter at det er registrert enkelte tilfelle av denne varianten i Noreg.

(©NPK)