Smittetopp i Australia

Helsestyresmaktene i delstaten har siste døgnperiode, som gjekk fram til torsdag kveld, registrert 1.431 nye lokale smittetilfelle, og dessutan eitt tilfelle av koronasmitte frå utlandet. I tillegg har styresmaktene registrert tolv koronarelaterte dødsfall i same tidsrom.

Smitteveksten har funne stad sjølv om New South Wales har vore underlagd ei ti veker lang nedstenging.

Det første smittetilfellet under det noverande utbrotet vart registrert 16. juni. I perioden fram til no har delstaten registrert 25.002 smitta og 119 koronarelaterte dødsfall. Over 36 prosent av befolkninga i delstaten over 16 år er fullvaksinert.

På landsbasis har Australia påvist 56.000 smittetilfelle og meir enn 1.000 koronarelaterte dødsfall sidan pandemien starta.

