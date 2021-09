utenriks

Det seier barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til danske TV2.

Det vil vere opp til foreldra om dei vil la barna bli hurtigtesta. Er testen negativ, vil ikkje barna bli bedne om å dra heim.

– For barn er det ikkje like farleg å bli smitta som for andre. Derfor skal vi finne ein balanse, der vi ikkje stengjer skular annankvar dag, seier ministeren til TV-kanalen.

Ho understrekar samtidig at det er snakk om tilrådingar, både når det gjeld testing og isolasjon.

(©NPK)