Kuppleiarar i Guinea forbyr ministrar å forlate landet

Ministrane fekk beskjeden då dei måndag samla seg til eit møte som Doumbouya hadde kalla inn til. Alle var tvinga til å møte.

– Å nekte å møte opp vil bli rekna som eit opprør, opplyste militærjuntaen på førehand.

Doumbouya oppheva same dag ordren om at all flytrafikk var innstilt, og dessutan portforbod som er innført i gruveområda i landet.

Etter møtet køyrde Doumbouya i ein militærkolonne til eit fengsel i hovudstaden Conakry, der fire opposisjonspolitikarar vart sette fri, ifølgje ein lokal reporter som jobbar for nyheitsbyrået DPA.

– Dei andre vil bli sette fri seinare, sa kuppleiaren med referanse til tusenvis av opposisjonelle som har vorte fengsla medan Alpha Conde har vore president.

Hundrevis av opposisjonsmedlemmer feira måndag Condes fall. Folk dansa i vegkanten, medan andre heva neven som eit symbol på at dei har sigra.

Conde i husarrest?

Kvar den avsette presidenten er, var måndag framleis uklart. Ifølgje ikkje stadfesta meldingar er han på eit hotell i Conakry, der han sit i husarrest. Både FN, EU, USA og Russland har fordømt kuppet.

Ein video sendt ut av kuppmakarane søndag, viser Conde sitjande på ein sofa omgitt av soldatar. Den avsette presidenten nektar å svare på spørsmål om han har vorte mishandla.

Det fattige og ustabile landet i Vest-Afrika vart endå ein gong kasta ut i eit politisk kaos då elitestyrkar leidd av Doumbouya arresterte Conde. Han vart i 2010 den første demokratisk valde leiaren i landet, men vart møtt med raseri då han ti år seinare pressa gjennom grunnlovsendringar som lét han bli vald for ein tredje periode og dermed behalde grepet om makta.

Portforbod

– Vi kan ikkje lenger la éin mann kontrollere politikken, vi vil gi den tilliten til borgarane. Guinea er vakkert. Vi treng ikkje valdta henne lenger, vi treng berre å elske med henne, sa kuppleiaren, som skulda det avsette regimet for inngrodd korrupsjon og for å ha tråkka på rettane til borgarane.

I kjølvatnet av kuppet er det innført portforbod, og juntaen har erklært at dei set Grunnlova til side. Grensene vart stengde – men skal vere opna igjen måndag – regjeringa er oppløyst, og guvernørar og andre embetsmenn i toppsjiktet er erstatta med militært personell.

Løfte om inkludering

Samtidig lovar Doumbouya å utnemne ei samlande regjering, og han seier landet skal oppfylle dei økonomiske forpliktingane sine og avtaler knytt til gruvedrift. Han seier han vil setje i gang «nasjonal rådslåing for å starte ein inkluderande og roleg overgang».

Paraplyorganisasjonen FNDC, som leidde protestane mot Condes grunnlovsendringar, seier dens fengsla medlemmer vil bli slopne fri måndag.

No ventar dei 13 millionar innbyggjarane i den tidlegare franske kolonien på å få vite meir om korleis den omgåande framtida i landet vil sjå ut.

