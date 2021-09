Mange står fast på flyplass nord i Afghanistan

utenriks

USA, Qatar og Taliban forhandlar om personane, blant dei amerikanske statsborgarar og afghanarar med visum til USA, skal få lov til å reise, skriv avisa.

Den republikanske kongressrepresentanten Michael McCaul meiner Taliban held folket som gislar, medan andre peikar på at gruppa vil ha noko igjen for å la flya ta av. Andre igjen, inkludert det amerikanske utanriksdepartementet, seier flya har fått grønt lys til å ta av, men at dei ventar på ei endeleg godkjenning før dei kan forlate landet.

Mange av dei som er på flyplassen i håp om å kunne forlate Afghanistan, er kvinner og jenter. Blant dei er 34 personar som driv med klatring og friidrett i regi av organisasjonen Ascend.

– Vi kan ikkje komme tilbake. Jentene er livredde. Jentene mine er alle hazaraer. For dei er det ikkje noko alternativ til å gå tilbake, dei er verkeleg desperate etter å forlate landet, seier Marina LeGree, grunnleggjar av organisasjonen, til avisa.

Hazaraene er den tredje største etniske gruppa i Afghanistan. Dei er sjiamuslimar, i motsetning til den sunnimuslimske majoritetsbefolkninga, og vart forfølgt av Taliban under deira førre styre i åra 1996 til 2001. Amnesty har mellom anna uttalt at Taliban nyleg myrda hazaraer i Ghazni-provinsen.

