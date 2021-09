Opposisjonell kviterussar dømd til elleve år i fengsel

utenriks

Kolesnikova var med på å leie protestane mot president Aleksandr Lukasjenko etter valet i fjor. Ho er dømd for brotsverk mot tryggleiken i riket, opplyser pressetenesta til tidlegare presidentkandidat Viktor Babariko. Kolesnikova leidde valkampen til Babariko.

Trass at ho hadde handjern på seg, viser ein video som er gitt att i russiske medium at Kolesnikova danna eit hjarteteikn med hendene, slik ho ofte gjorde under demonstrasjonar.

Den 39 år gamle fløytespelaren spelte tidlegare i det filharmoniske orkesteret i landet. Ho er den siste leiaren frå dei store demonstrasjonane i fjor som framleis er i Kviterussland. Kolesnikova har vore i varetekta til politiet i eit år, etter å ha rive opp passet sitt for å unngå ei tvungen utvising til Ukraina.

Advokaten til Kolesnikova er òg dømd i retten i Minsk. Maksim Znak vart dømd til ti år i fengsel.

