Redd Barna slår alarm om utdanningskollaps

utenriks

Allereie før pandemien var det 258 millionar barn i verda som ikkje fekk gå på skule. No står ytterlegare 10–16 millionar barn i fare for å aldri komme tilbake på skulebenken igjen etter pandemien.

Det slår ein fersk rapport frå Redd Barna fast.

– Rapporten vår viser at det er ekstremt høg risiko for at utdanningssystema i DR Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sør-Sudan, Sudan, Mali og Libya vil kollapse. Land som Syria og Jemen følgjer hakk i hæl, men her blir risikoen definert som høg og ikkje ekstrem, seier generalsekretæren i Redd Barna, Birgitte Lange.

100 land er i rapporten rangert etter moderat, høg eller ekstrem risiko for at barn ikkje får gå på skule. 48 av desse står i fare for mogleg kollaps i utdanningssystema, åtvarar Redd Barna.

Klimaendringar og korona

Klimaendringar, låg vaksinedekning mot covid-19, målretta angrep på skular og institusjonar og menneske som blir fordrivne i høgt tempo hindrar millionar av barn frå å ha ein normal skulekvardag.

I tillegg opplyser Lange at mange foreldre har vorte tvinga til å ta barna ut av skulen og inn i arbeid som følgje av dei økonomiske konsekvensane av pandemien.

– Mange barn blir òg tvangsgifta for at foreldra skal ha færre munnar å mette, seier ho.

Også Unicef varslar om millionar av barn som står i fare for å ikkje få utdanning, spesielt jenter. Til The Guardian seier dei at det er snakk om ein «tapt generasjon» elevar.

50 millionar barn fordrivne

Angrep på skular i Nigeria og Jemen er hovudgrunnen til at barn ikkje får utdanning. I Haiti derimot, er klimaendringar det største hinderet. Der øydelegg ekstremvêret skular, undervisningslokale og utstyr, i tillegg til at folk blir fordrivne av naturkatastrofar.

– 50 millionar barn er i dag fordrivne frå heim og skule på grunn av klimarelaterte hendingar. Dette talet vil auke dramatisk i åra som kjem, seier Lange.

Ho meiner verdsleiarane må komme på banen og satse på oppbygginga av solide utdanningssystem for barn.

– Vi må sikre utdanningssystem som består, sjølv i konflikt, kriser og katastrofar. For barn sin rett til utdanning skal aldri opphøyre, seier Lange.

