Sakna treåring funnen i live etter tre dagar i Australia

utenriks

Treåringen, som blir omtalt som AJ, vart meld sakna frå eigedommen til familien på landet i Putty i den australske delstaten New South Wales, opplyser politiet. Det førte til ein stor leiteaksjon i området.

Måndag, 72 timar etter at han vart meld sakna, vart han funnen i live. Politiet har offentleggjort ein video frå helikopteret som viser augneblinken dei finn guten. Videoen viser at han drikk vatn frå ein bekk i ein skog. Ifølgje politiet kan det at han oppheldt seg i nærleiken av vatnet, ha bidrege til at han overlevde.

Guten, som har autisme og ikkje kan snakke, overlevde tre netter åleine i temperaturar som sokk heilt ned til 3 grader celsius, ifølgje lokale medium.

– Han har fått nokre utslett, vorte biten av maur, falle, men han er i live, seier far til guten til lokale medium.

(©NPK)