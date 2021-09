Seks palestinske fangar har rømt frå israelsk fengsel

utenriks

Rømminga frå det svært sikre Gilboa-fengselet blir beskriven som ei svært sjeldan hending. Israelske medium melder at mennene slapp unna gjennom ein tunnel, og truleg fekk hjelp utanfrå.

Blant dei som har rømt er Zakariye Zubeidi, ein tidlegare militant leiar i byen Jenin på Vestbreidda, og dessutan tre medlemmer av gruppa Islamsk jihad. Dei tre sistnemnde sona livstidsdommar for angrep på israelarar med dødeleg utfall. Zubeidi var ein av leiarane i Al Aqsa-martyrbrigaden under den andre intifadaen for 20 år sidan.

Politiet har sett opp vegsperringar og patruljerer i området. Truleg er dei seks på veg til Jenin, der palestinske styresmakter ikkje har kontroll og militante palestinarar nyleg har vore i kamp med israelske styrkar.

Grupper som Hamas og Islamsk jihad hylla rømminga.

– Dette er ei heltemodig handling, som skapte eit stort sjokk i det israelske tryggingssystemet, seier Daoud Shehab, som er talsperson i Islamsk jihad.

