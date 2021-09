Støjberg vil føre Ayaan Hirsi Ali som vitne i dansk riksrettssak

utenriks

Støjberg vil at Hirsi Ali skal forklare kva bakgrunn unge, asylsøkjande jenter kjem til vestlege land med. Riksretten skal måndag høyre argument for og imot å føre henne som vitne. Aktoratet ønskjer å avvise Hirsi Ali.

Den tidlegare innvandringsministeren er tiltalt for medvite å ha innført ein instruks i 2016 om at par som søkte asyl i Danmark, skulle skiljast dersom den eine parten var mindreårig.

– Ayaan Hirsi Ali er eitt av dei menneska i verda som etter mi meining best kan forklare heile spørsmålet og problematikken om sosial tvang, kulturell kontroll, tvangsekteskap og den slags, seier Støjberg på veg inn til rettsmøtet på måndag.

Hirsi Ali vart fødd i Somalia, men kom til Nederland som flyktning frå eit tvangsekteskap i 1992. Ho vart seinare folkevald i Nederland, braut fullstendig med Islam og har sidan kjempa for sekularisme og rettar for muslimske kvinner. Ho er no busett i USA.

