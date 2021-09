Taliban blir fordømt av Iran etter å ha erobra Afghanistans siste skanse

utenriks

– Med denne sigeren er landet vårt fullstendig henta ut av den hengjemyra krigen var, seier talspersonen til Taliban, Zabiullah Mujahid.

I same utsegn seier Mujahid at Taliban ikkje skal utsetje dei 150-200.000 innbyggjarane i dalen for noka form for forskjellsbehandling eller represaliar, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Panjshirdalen nord for Kabul er det siste området kor politiske leiarar ope har kjempa mot maktovertakinga til Taliban. Dalen stod òg sentralt i kampen mot sovjetiske styrkar på 1980-talet og Taliban på 1990-talet.

Afghanistans nasjonale motstandsfront (NRF) uttaler måndag morgon at dei vil halde fram kampen mot Taliban. Dei seier dei har strategiske posisjonar fleire stader i dalen.

Iran har uttalt at dei fordømmer angrepet på Panjshirdalen på det sterkaste. Dette er første gong Iran kritiserer Taliban-regimet etter at gruppa tok Kabul 15. august.

Iran har ei 900 kilometer lang grense mot Pakistan, og har teke imot 3,5 millionar flyktningar frå landet. I tillegg er det ei religiøs skiljelinje med i biletet, sidan Taliban i hovudsak er sunnimuslimar, medan Iran er den mektigaste sjiamuslimske staten.

Rykte inn

Dalen blir beskriven som vanskeleg å erobre, men søndag rykte Taliban inn i provinshovudstaden Bazarak etter å ha teke over dei nærliggjande områda.

Bilete frå sosiale medium måndag morgon viser Taliban-medlemmer som står framfor porten til guvernøren sin bustad.

I helga opplyste Ahmad Massoud, leiaren for NRF, at han ville forhandle om ein avtale med Taliban. Fleire framståande medlemmer av gruppa skal ha vorte drepne i kampane.

Erobringa skjer litt over tre veker etter at Taliban tok Kabul og tok kontroll over Afghanistan.

Utset regjeringsdanning

Gruppa har mellom anna utsett å utnemne ei ny regjering fram til heile Afghanistan er under deira kontroll. Måndag uttalte Mujahid at ein framleis jobbar med detaljane.

Taliban åtvarar alle som vil gjere motstand, med at det vil bli slått hardt ned på.

– Det islamske emiratet er på vakt mot opprørarar. Alle som prøver å starte eit opprør, vil bli slått hardt ned på. Vi vil ikkje tillate det, seier Zabiullah Mujahid på ein pressekonferanse i Kabul.

Taliban vil òg at soldatane som tidlegare tenestegjorde i hæren til den no avsette regjeringa, skal slutte seg til den nye nasjonale hæren, opplyser han.

Taliban har lova å vere meir inkluderande overfor dei mange folkegruppene i landet enn dei var under den første perioden sin ved makta frå 1996 til 2001.

I tillegg skal kvinner få nokre fleire fridommar enn dei hadde i den perioden, sjølv om dei neppe kjem til å bli inkluderte i regjeringa.

FNs naudhjelpssjef, Martin Griffiths, har komme til Kabul for å halde samtalar med Taliban slik at naudhjelpa frå FN framleis kan komme fram i landet. USAs utanriksminister Antony Blinken skal på si side til Qatar for å halde samtalar om å gjenopne flyplassen i Kabul.

(©NPK)