Avsløringar i FN-dagbok frå oska i Moria

Loggboka er ført dagleg av greske tilsette i Den internasjonale migrantorganisasjonen (IOM), dei same tilsette som hadde i oppgåve å ta vare på einslege mindreårige i leiren på Lésvos. Blant farane barna i Moria var utsette for, nemner dei tilsette i FN-organisasjonen òg mistankar om at sårbare mindreårige vart seksuelt utnytta.

Nyheitsbyrået AFP har fått sjå innhaldet i loggboka som vart funnen i oska etter at Moria-leiren brann ned 9. september i fjor. Boka vart funnen i den såkalla trygge sona, eit område skilt frå resten av leiren med piggtråd. Her budde einslege mindreårige medan dei venta på å bli overført til det europeiske fastlandet. IOM hadde ansvaret for å ta vare på dei.

IOM har ikkje ønskt å kommentere loggboka, men AFP seier dei har stadfesta at ho er ekte. Loggboka er sjekka mot offentleg tilgjengelege dokument og mindreårige som budde i Moria i perioden loggboka dekkjer – frå november 2018 til mai 2019.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar var 406 av bebuarane i leiren den gongen einslege mindreårige.

Overgrep, rotter og flaum

Loggen er skriven på gresk og viser ofte til sjølvskading og rusmisbruk. Nokre oppføringar gir òg uttrykk for mistanke om at eldre bebuarar gjorde seg skuldig i seksuelle overgrep mot einslege, mindreårige jenter.

25. desember 2018 kom ein mann til inngangen til den trygge sona og skulda ei jente for å ha stole pengar frå han. Mannen sa han hadde gitt jenta pengar «i byte for ting som ikkje kan skildrast», skriv ein av hjelpearbeidarane i loggen.

18. november skriv ein hjelpearbeidar om funn av ei rotte i ein boks med mandarinar. Den tilsette skriv at rotter og sjukdomsfaren dei fører med seg, er eit stort problem både for tilsette og bebuarar i leiren.

Same dag vart eit vaktrom og konteinarane der barna budde overfløymde av regnvatn.

– Alvorleg fare for elektrisk støyt, skriv hjelpearbeidaren.

Nokre få dagar seinare førte regnet igjen til flaum. Ifølgje loggen var det òg hyppige straumbrot.

Drepen i den trygge sona

Mangel på straum gjorde òg at arbeidarane ikkje klarte å halde ein anteken sjuk baby varm.

– Babyen var kald og gret og er nok litt sjuk. Vi tok med barnet til ein militærlege, men han sa han ikkje var ekspert på babyar og at nokon andre burde sjå til barnet i morgon.

Tre månader etter den siste oppføringa i loggboka vart ein 15 år gammal gut frå Afghanistan stukken i hel i den sikre sona. Han og to brør var på Lésvos medan dei venta på å bli overførte til Austerrike og bli gjenforeina med foreldra sine.

Etter brannen vart fleire av dei einslege mindreårige, som blir rekna som den mest sårbare kategorien av menneske på flukt, overførte til EU-land. Sosialarbeidarar som i dag jobbar med nokre av gutane som vart flytta til Hamburg, seier det kan ta månader og år før gutane kjem over trauma frå leiren.

Mindre overfolka

Greske styresmakter seier no at dei rydda opp i overfolkinga og kaoset. Kritikarar seier dette er oppnådd ved å bruke makt til å tvinge moglege flyktningar tilbake før dei kan søkje asyl på gresk jord.

– Eitt år etter den katastrofale brannen i Moria, står Hellas ubøyeleg imot flyktningar og rettane deira, seier Epaminondas Farmakis, ein av grunnleggjarane av Human Rights 360.

Den greske regjeringa avviser skuldingane, men seier Hellas «aldri meir skal bli ein inngangsport til Europa» for migrantar.

Overfylt før brannen

I den førre migrantkrisa i 2015 vart Moria-leiren – som vart bygd to år tidlegare for å huse opptil 3.000 menneske – raskt overfolka. Medan fleire europeiske land stengde grensene, oppstod det fleire flaskehalsar. Aller verst var det på Lésvos, som tok imot dei fleste av dei som kom frå Midtausten, Afrika og Sør-Asia.

Talet på bebuarar steig til 20.000, og leiren vart synonymt med elende og vald, overgrep, prostitusjon og narkotikahandel.

Om kvelden 8. september 2020 braut den første av to brannar ut medan situasjonen vart stadig meir anstrengd i kjølvatnet av koronapandemien.

Seks unge afghanske menn er dømde til mellom fem og ti år i fengsel for brannstifting, men insisterer på at dei er uskuldige. Broren til ein av dei seier til AFP at dei vart skulda fordi dei tilhøyrer den forfølgde hazara-minoriteten i heimlandet.

Må bu i telt

Ingen døydde i brannen i Moria, men det oppstod kaos då 12.000 asylsøkjarar igjen måtte flykte – denne gongen frå flammane. Mange i lokalbefolkninga på Lésvos var rasande då byar, landsbyar og åkrar vart fylte opp av menneske som måtte sove ute – inkludert barn, gravide og personar med funksjonsnedsetjingar.

Styresmaktene oppretta det som skulle vere ein mellombels leir i eit gammalt militæranlegg. Den vart overfløymd sist vinter. Ein ny leir skulle vere klar til vinteren, men bygginga er ikkje i gang.

– Ingen skal vere nøydde til å bu i telt gjennom vinteren, seier UNHCRs representant i Hellas, Mireille Girard. Sjølv om anlegget er forbetra, er det «ingen varig løysing», seier ho.

