utenriks

Kommisjonen seier tysdag at han vil be om «økonomiske straffetiltak mot Polen for å sikre etterfølging» av ei tidlegare rettsavgjerd. Derfor ber EUs utøvande styresmakt om dagsbøter fram til Polen gjer noko for å betre vilkåra for høgsteretten i landet og oppheve nye lover som ifølgje EU undergrev den frie stillinga til domstolane.

Vilkåret til rettsstaten og den frie stillinga til domstolane har stått sentralt i ein langvarig konflikt mellom Polen og EU.

