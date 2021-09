Kvinne med IS-tilknyting mistenkt for folkemord

utenriks

To av dei tre svenske IS -kvinnene som vart utviste frå Syria, vart arresterte då dei kom til Sverige. Ifølgje SVT er den eine kvinna mistenkt for krigsbrotsverk, folkemord og brotsverk mot menneskja.

Den tredje kvinna vart teken inn til politiavhøyr. Alle tre blir antekne å ha tilknyting til IS.

Personar som kjem tilbake frå IS-kontrollerte område kan ha gjort seg skuldig i brotsverk som kan etterforskast i Sverige, opplyser svenske påtalemakter og legg til at det blir jobba med fleire saker.

Innanriksminister Mikael Damberg seier han ikkje kan stadfeste eller kommentere enkeltsaker.

– Eg kan stadfeste at det er fleire mistankar om krigsbrotsverk som blir etterforska. Vi har mange undersøkingar, både av menneske som er i Sverige, men òg som er i desse leirane, seier han.

Kvinnene landa måndag ettermiddag på Arlanda ved Stockholm saman med seks barn. Dei har sete i den kurdiskdrevne fangeleiren al-Roj, men er no utvist frå Syria. Svensk UD har hjelpt til med reisa.

Åtte svenskar med 16 barn er igjen i fangeleirar i Syria.

(©NPK)