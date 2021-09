Kvinner med IS-tilknyting sikta for krigsbrotsverk i Sverige

utenriks

Dei to kvinnene vart arresterte då dei landa på Arlanda utanfor Stockholm. Statsadvokat Hanna Lemoine, som har ansvaret for etterforskinga mot ei av kvinnene, stadfestar arrestasjonen.

– Ho vart arrestert på Arlanda i går, og etter det første avhøyret har eg vedteke å halde oppe arrestasjonen. I dag blir det eit nytt forhøyr, der forsvararen skal vere til stades, seier Lemoine tysdag.

– Eg kan ikkje seie så mykje meir enn at ei kvinne er arrestert for krigsbrotsverk, seier statsadvokat Karolina Wieslander, som leier den andre etterforskinga.

– Har vore med i IS

Den tredje kvinna vart òg teken inn til politiavhøyr, men er ikkje mistenkt for noko, opplyser Wieslander. Alle kvinnene blir antekne å ha tilknyting til IS.

– Desse kvinnene har vore med i IS, og vi sa for nokre månader sidan at dei vi ikkje kan stille for retten eller har ressursar til å straffefølgje, kjem til å bli utvist på livstid, for dei utgjer ein tryggingsrisiko, sa Shiyar Ali, som er nordisk representant for det kurdiske sjølvstyret i Nord-Syria, til nyheitsbyrået TT søndag.

Personar som kjem tilbake frå IS-kontrollerte område, kan ha gjort seg skuldige i brotsverk som kan etterforskast i Sverige, opplyser påtalemakta og legg til at det blir jobba med fleire saker.

Fortsett barn i fangeleir

Innanriksminister Mikael Damberg seier han ikkje kan stadfeste eller kommentere enkeltsaker.

– Eg kan stadfeste at det er fleire mistankar om krigsbrotsverk som blir etterforska. Vi har mange undersøkingar, både av menneske som er i Sverige, men òg som er i desse leirane, seier han.

Kvinnene landa måndag ettermiddag på Arlanda ved Stockholm saman med seks barn. Dei har sete i den kurdiskdrivne fangeleiren al-Roj, men er no utvist frå Syria. Svensk UD har hjelpt til med reisa.

Åtte svenskar til, med 16 barn, er igjen i fangeleirar i Syria.

