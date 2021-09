Lågaste R-tal sidan juni i Danmark

utenriks

– Vi kan altså konstatere at epidemien er minkande no, i byrjinga av september. Det vitnar om at Danmark er på ein god stad. Vaksinane og den store innsatsen til alle borgarane over lang tid er grunnen til at vi klarer oss så godt, skriv helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Eit smittetal på 0,7 betyr at kvar person som testar positivt, i gjennomsnitt smittar 0,7 personar og at smittetrykket dermed minkar over tid.

R-talet er ein av indikatorane styresmaktene bruker til å halde auge med korleis pandemien utviklar seg i samfunnet.

(©NPK)