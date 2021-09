Svenske rapparar dømde for å ha handtert skarpladde våpen i video

utenriks

Eitt av våpena, ein AK-47, vart ifølgje aktor seinare brukt i Botkyrka i utkanten av Stockholm, der ei tolv år gammal jente vart treft og døydde.

Rapvideoen viser ein mann som først poserer med våpenet. Deretter skyt han ut av vindauget i ein bil som køyrer i stor fart gjennom eit tettbygt område.

Tre menn i 20-åra, heimehøyrande i Vårby og Västerås, vart tysdag dømde for grove brot på våpenlova mellom 30. juli og 1. august i fjor. Fengselsstraffene er på fem år og seks månader, fire år og eit år og to månader.

Aktor meinte dei tre hadde minst fire skarpladde våpen, og som bevis vart det lagt fram materiale frå innspelinga av den omtalte videoen. Dommen omhandlar tre våpen som vart viste i videoen: ein pistol, ein maskinpistol og eit automatgevær av typen AK-47.

Drapet på tolvåringen har vekt harme og avsky. Tidleg om morgonen 2. august i fjor vart ho offer for ein konflikt mellom rivaliserande kriminelle nettverk sør for Stockholm.

Mange skot vart fyrte av frå ein bil som passerte ein matstad i Botkyrka. Dei to som var mål for skota, var personar med tilknyting til det kriminelle miljøet i området. Begge klarte seg. Jenta vart treft og så hardt såra at ho døydde.

(©NPK)