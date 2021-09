Afghanistans tidlegare president beklagar at han forlét landet

utenriks

I ei fråsegn onsdag unnskyldar Ghani sine handlingar, men seier at han ikkje hadde noko val. Han forklarer at tryggingsfolket hans hadde sagt at det ville bli gatekampar i byen viss han ikkje reiste.

Sist det var kampar inne i sjølve Kabul, var under borgarkrigen på 90-talet.

Ghani seier avgjerda var den vanskelegaste han hadde teke i sitt liv, men at han til slutt reiste for å unngå kampar. Han beklagar at han, til liks med forgjengarane sine, ikkje greidde å skape fred og velstand i det krigsherja landet.

– Eg beklagar djupt og inderleg at mitt eige kapittel enda i ein liknande tragedie som mine forgjengarars, seier Ghani.

Han har saman med familien sin reist til Dei sameinte arabiske emirata.

(©NPK)