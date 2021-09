Biden om klimaendringane: – Nasjonen og verda står i fare

utenriks

– Vi er nøydde til å høyre på forskarane, økonomane og dei nasjonale tryggingsekspertane. Dei seier alle at vi er på raudt farenivå. Landet og resten av verda står i fare. Det er ikkje ei overdriving, det er eit faktum, sa presidenten tysdag i den hardt ramma bydelen Queens i New York.

Til liks med FNs generalsekretær António Guterres brukte han uttrykket «code red» for å beskrive situasjonen.

– Kjem ikkje til å stanse

Alle delar av USA blir no ramma av ekstremt vêr, ifølgje Biden. Han viste til skogbrannar, tornadoar, orkanar og flaum.

– Dette er alle si krise. Desse katastrofane kjem ikkje til å stanse. Dei kjem til å skje oftare, og dei blir kraftigare, sa Biden, som kalla klimaendringane ein eksistensiell trussel «mot liva våre og økonomien vår».

Presidenten pressar på for å få godkjent ein enorm infrastrukturpakke i Kongressen. Han inkluderer tiltak som skal bidra til at USA kan tilpasse seg klimaendringane.

Presidenten argumenterer for at systematisk oppgradering og styrking av infrastrukturen i landet er eit akutt behov. Her inngår mellom anna kraftforsyninga, betre flaumsikring og heving av bygningar.

Minst 50 omkom

– Vi kan ikkje byggje opp igjen på same måte som det var før, for ein ny tornado og kraftig regn kjem til å føre til dei same øydeleggingane, sa Biden då han besøkte New Jersey tidlegare på dagen.

Ekstremvêret Ida, som først ramma den amerikanske golfkysten, førte til ekstreme mengder regn i New York og New Jersey. I New York City vart nedbørsrekorden i Central Park knust og T-banetunnelar og kjellarar overfløymde.

Til saman omkom minst 50 menneske i seks delstatar langs den amerikanske austkysten.

I Louisiana omkom minst 15 menneske, ifølgje nyheitsbyrået AP. Biden besøkte denne delstaten for nokre dagar sidan for å sjå konsekvensane av herjingane til Ida her.

(©NPK)