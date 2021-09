Borrell: EU står klar til å hjelpe Libya med valorganiseringa

utenriks

Borrell kom med bodskapen under eit besøk i Tripoli onsdag.

– Men det er inga tid å miste for å godkjenne nødvendig lovgiving, gå til nasjonalforsamlinga og starte dei nødvendige førebuingane, sa Borrell på ein pressekonferanse med utanriksminister Najla al-Mangoush.

Borrell peika på tryggingsreformer som eit spesifikt felt der Brussel kan hjelpe.

Det oljeriket landet er framleis delt mellom to rivaliserande administrasjonar som kvar har støtte frå ulike land og ei rekkje militsgrupper.

Dei to partane skreiv i oktober i fjor under på ein våpenkvileavtale i Genève, og ei mellombels regjering vart innsett tidlegare i år for å hjelpe landet med å få på plass valet julaftan.

Men mangel på eit konstitusjonelt rammeverk har reist spørsmål knytt til valet, idet motsetningar har komme til overflata igjen.

I førre månad nekta Mangoush å sjå bort frå utsetjing av valet dersom nasjonalforsamlinga bruker for lang tid på å få gjennom den nødvendige lovgivinga.

Borrell rosar det han kallar «mange framskritt» det siste året, men åtvarar om at tida flyg og at nye lover må vere på plass i tide.

– No er tida inne for å implementere og konsolidere denne prosessen, sa han onsdag.

Tripoli ønskjer meir samarbeid med EU knytt til valet og for å kontrollere dei skjøre grensene sør i Libya, uttalte Mangoush.

(©NPK)