Høgsterett: Australske medium ansvarlege for Facebook-brukarars kommentarar

utenriks

Høgsterett avviste onsdag ein anke frå nokre av dei største media i landet, og rettsavgjerda opnar for at media kan saksøkjast for ærekrenking.

Dylan Voller, ein tidlegare varetektsfange ved eit ungdomsfengsel i delstaten Nordterritoriet, tok medieselskapa til retten på grunn av ærekrenkjande kommentarar på deira Facebook-sider.

Vollar saksøkte TV-kanalar og avisar for kommentarar på Facebook-sidene til The Sydney Morning Herald, The Australian, Centralian Advocate, Sky News Australia og The Bolt Report.

Men saka stoppa opp som følgje av spørsmålet om media var å rekne som utgivarar av kommentarane.

Selskapa la vekt på at dei berre administrerer ei offentleg Facebook-side der andre kunne publisere kommentarar. Dei samanlikna seg med dei som leverer papiret som ei avis blir trykt på og argumenterte for at ein må vere klar over det ærekrenkje innhaldet og ha til hensikt å publisere det for å reknast som utgivar.

Høgsterett lét seg ikkje overtyde og seier handlingane til selskapa «fasiliterer, oppfordrar og dermed assisterer publiseringa av kommentarar» frå Facebook-brukarar, noko som gjer dei til utgivarar av slike kommentarar.

