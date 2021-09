Søreide om Talibans regjering: – Sender urovekkjande signal

utenriks

– Ho har ikkje kvinner representert og speglar heller ikkje det afghanske folket og samfunnet, seier utanriksministeren til VG.

Fleire av dei nye ministrane står på FNs sanksjonsliste. Ein av Talibans grunnleggjarar, Mohammad Hassan Akhund, er utpeika til statsminister.

Leiaren for det berykta Haqqani-nettverket, Sirajuddin Haqqani, blir innanriksminister. Han er mellom anna ettersøkt av FBI for å ha stått bak terrorangrepet mot Serena Hotel, der den norske journalisten Carsten Thomassen var blant dei seks som vart drepne.

– Eg er bekymra over at den mellombelse regjeringa Taliban no har utnemnt, verken er inkluderande eller representativ. Det sender urovekkjande signal, skriv Eriksen Søreide til avisa.

Utanriksministeren viser òg til at Afghanistan står midt i ei humanitær krise, og vil derfor ikkje bryte alle band med dei nye makthavarane.

– Vi vil så langt det er mogleg stelle oss til makthavarane for å finne måtar vi kan hjelpe befolkninga med nødvendig humanitær hjelp. Eit minstekrav er at makthavarane legg til rette for hjelpearbeidarars tryggleik og arbeidsforhold, uttaler ho.

(©NPK)