WHO ber rike land vente med tredjedosane

WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus utvidar dermed ei tidlegare oppmoding, der han bad om at vaksinepåfyll for fullvaksinerte blir stansa fram til slutten av september. Bakgrunnen er eit ønske om å jamne ut dei store forskjellane i vaksinedekning mellom fattige og rike land.

Ghebreyesus reagerer òg sterkt på utsegnene frå ein organisasjon for legemiddelselskap, som tysdag sa at vaksineproduksjonen er stor nok til å både gi påfyllingsdosar og vaksinere befolkninga i land som manglar vaksinar.

– Eg kan ikkje vere taus når selskapa og landa som kontrollerer den globale forsyninga av vaksinar, meiner at verdas fattige kan ta til takke med det som blir til overs, seier han på ein pressekonferanse.

Ei rekkje land gir no ein tredje vaksinedose til særleg utsette, og enkelte land, som USA, har planar om å gi dei til alle. Undersøkingar av effektiviteten av koronavaksinane viser at han søkk over tid, og at ein påfyllingsdose kan vere nyttig etter nokre månader.

