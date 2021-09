Australia lokkar med opne pubar dersom mange nok vaksinerer seg

utenriks

Den noverande ordren om at folk må halde seg heime, blir oppheva for personar som er fullvaksinerte, så snart målet om vaksinasjon for vaksne er nådd. Det er bodskapen i det styresmaktene i den australske delstaten omtalte som «vegkart til fridom» torsdag.

– Eit måltid med kjære eller ein drink med venner er like rundt hjørnet, lova visestatsministeren i delstaten John Barilaro.

Vegkartet nemner ingen dato, men med den noverande vaksinasjonstakten er det grunn til å tru at målet om 70 prosent kan bli nådd i oktober.

Delstaten, som omfattar storbyen Sydney, har vore nedstengd i ti veker.

