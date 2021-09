Britiske medium: Storbritannia kan sende migrantbåtar i retur

utenriks

Patel har sikra det juridiske grunnlaget, og styresmaktene kan ta i bruk ein taktikk som går ut på å sende små båtar i retur over sjøen før dei har nådd den britiske kysten, skriv fleire britiske aviser torsdag.

Nyheita kjem etter at Patel har halde samtalar med den franske motparten sin Gérald Darmanin, som i eit brev måndag åtvara om at ei slik endring kan påverke samarbeidet mellom dei to landa i negativ retning.

Statsminister Boris Johnson sa i Underhuset onsdag at landet må ta i bruk alle moglege taktikkar for å stanse det han kalla «skammeleg handel» med migrantar over Den engelske kanalen.

Dei som legg til rette for at migrantar kan ta seg over sjøen, tek pengar frå «desperate, skremte menneske» og fører dei med seg på ein «svært, svært farleg ferd» over eitt av dei mest trafikkerte farvatna i verda, uttalte statsministeren.

Han skrytte av Patel for å handtere problemet «på beste moglege måte, som inneber å sikre at dei ikkje forlèt den franske kysten».

Fleire folkevalde meiner det nye forslaget frå regjeringa kan gjere det vanskelegare for folk å komme seg til Storbritannia og søkje asyl.

