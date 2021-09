Demonstrasjonar i Kabul innstilt etter forbod

utenriks

Det var onsdag kveld at Taliban kunngjorde at demonstrasjonar no treng løyve frå justisdepartementet, og at ingen demonstrasjonar er tillatne akkurat no.

Tidlegare denne veka braut det ut protestar med hundrevis av deltakarar fleire stader i Afghanistan, mellom anna i hovudstaden Kabul. I byen Herat vart to menneske skotne og drepne under ein demonstrasjon.

Fleire land har allereie kritisert Taliban for å danne ei regjering som ikkje respekterer løfta dei gav om å inkludere ulike etniske og religiøse grupper. No følgjer verda med på om gruppa, som er stempla som ei terroristgruppe av FNs tryggingsråd, kjem til å følgje grunnleggjande menneskerettar.

