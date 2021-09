Den nord-irske regjeringa kan bryte saman

utenriks

Donaldson krev betydelege og omfattande endringar i den såkalla Nord-Irland-protokollen av brexitavtalen, der tollarar må sjekke varer som blir sende over Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, for å unngå at varer hamnar i EU gjennom bakvegen via Irland.

Protokollen har òg som mål å hindre tollkontroll på grensa mellom Nord-Irland og Irland – ei grense som har vore open etter fredsavtalen frå 1998.

Kan be om nyval

Den nord-irske leiaren seier avtalen har skapt problem som vil gjere det vanskeleg for regjeringa i Belfast å overleve.

– La meg gjere det klart: Viss valet til slutt består av å framleis sitje ved makta eller å implementere protokollen i si noverande form, så er den einaste moglegheita for alle unionist-ministrar å gi slepp på makta, seier han, og åtvarar om at unionistpartiet DUP kan komme til å utløyse nyval i Nord-Irland.

DUP trekkjer seg frå det grenseoverskridande samarbeidsrådet Strand Two med EU-medlemmen Irlands regjering, varslar han. Strand Two kom i stand etter fredsavtalen i 1998 som avslutta tre tiår med konflikt.

– Under slike omstende kan ikkje unionistar forventast å vere med i Strand Two som om ingenting har endra seg, seier Donaldson.

Britane vil reforhandle

Britiskvennlege unionistar meiner tollkontrollen har ramma næringsliv og handel hardt og endra Nord-Irlands status innan Storbritannia ved at det er innført tollgrense over Irskesjøen.

Regjeringa i London ønskjer til liks med Donaldson å reforhandle protokollen.

EU har avvist at det kan komme på tale å reforhandle protokollen.

(©NPK)