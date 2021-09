Kvar flystyrt 11. september vert markert med eitt minutts stille

utenriks

Klokka 8.46 om morgonen i New York blir det stille ved Ground Zero, åstaden for det første angrepet. Det er same klokkeslett som American Airlines si rute 11 krasja inn i det nordlege tårnet i World Trade Center. Flyet var på veg frå Boston til Los Angeles då det vart kapra.

I løpet av nokre høgdramatiske timar skulle USA og verda innsjå at kapringa var ein del av ein koordinert sjølvmordsaksjon utført av al-Qaida. Fire fly vart kapra og brukte i det verste angrepet i USA sidan andre verdskrigen. Nesten 3.000 menneske vart drepne.

Biden besøkjer tre minnestader

President Joe Biden er venta til seremonien på Manhattan, der mannskap frå brannvesenet og politiet skal stå æresvakt, skriv nettavisa Deadline. Mange av dei som døydde i angrepet, var mannskap frå naudetatane som rykte ut for å redde liv.

– Presidenten og førstedama vil heidre og minnast liva som gjekk tapt for 20 år sidan ved å reise til alle dei tre stadene som vart ramma 11. september, skriv Det kvite hus i ei pressemelding.

Minnemarkeringa ved Ground Zero er for pårørande og overlevande, som mellom anna skal lese opp namna på alle offera. Også dei som vart drepne av ei bombe i garasjen under World Trade Center i 1993, skal heidrast laurdag. Opplesinga byrjar etter det første stille minuttet.

Markerer seks hendingar

Ifølgje ABC News New York er det lagt inn til saman seks minutt der opplesinga stoppar og dei døde blir heidra med stille. Klokka 9.03 den skjebnesvangre dagen for 20 år sidan styrta kaprarane eit fly inn i det andre tårnet i World Trade Center. Vel ein halvtime seinare – klokka 9.37 – styrta eit fly inn i forsvarsdepartementet Pentagon i Washington.

Eitt minutt før klokka slår 10, skal dei frammøtte markere tidspunktet då det første tårnet kollapsa. Dei uverkelege TV-bileta av skyskraparen som nærast går i oppløysing, gjekk verda over.

Pennsylvania

Fire minutt seinare styrta United Airlines si rute 93 på eit jorde i Pennsylvania. Flyet tok av frå Newark den morgonen og var på veg til San Francisco då det gjekk i bakken ved Shanksville. Fleire av passasjerane prøvde å ta tilbake kontrollen frå kaprarane før flyet styrta. Det har aldri vorte stadfesta kva som var målet til flyet, men det er grunn til å tru at det var på veg mot Det kvite hus eller Kongressen i Washington.

Pentagon og Shanksville er dei to andre stadene president Biden skal besøkje på 20-årsdagen. I Shanksville skal George W. Bush, som var president 11. september 2001, halde ein tale ved minnesmerket for rute 93. Seremonien i Pennsylvania blir strøymt direkte på Facebook-sida til minnestaden. Koronaomsyn gjer at berre pårørande og inviterte gjester kan vere fysisk til stades.

Søyler av lys

Det siste minuttet med stille i New York blir markert klokka 10.28, då det nordlege tårnet i World Trade Center rasa. Minneseremonien er venta å vare til rundt klokka 12.30 laurdag formiddag.

Etter seremonien opnar minnestaden for publikum klokka 15 og er ope til midnatt. På kvelden blir himmelen lyst opp av installasjonen «Hyllest i lys». To blå lyssøyler som symboliserer dei to tårna, lyser natta gjennom i det som er ei årleg markering.

