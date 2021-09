Politiaksjon mot tyske departement

utenriks

Scholz frå sosialdemokratiske SPD ligg best an til å bli ny statsminister. Han er finansminister i samlingsregjeringa mellom borgarlege CDU/CSU og SPD, og dermed øvste ansvarlege for eitt av departementa som vart gjennomsøkt av politiet.

Påtalemakta i Osnabrück opplyser at politiaksjonen er knytt til etterforskinga av FIU, ein seksjon i det tyske tollvesenet som skal forhindre kvitvasking av pengar, og som er underlagt finansdepartementet.

Politiet i Osnabrück har etterforska FIU sidan februar 2020. Skuldingane går ut på at etaten ikkje har vidaresendt rapportar om mogleg kvitvasking av pengar frå bankar til politi og påtalemakt.

– Ei evaluering av dokumenta som vart beslaglagde under tidlegare aksjonar mot FIU, har vist at det var omfattande kommunikasjon mellom FIU og departementa som no blir gjennomsøkte, uttaler påtalemakta torsdag.

Dei vil no undersøkje om det har skjedd eit lovbrot, og kven som i så fall er ansvarlege, heiter det vidare.

FIU var tidlegare ei politiavdeling, men etaten vart i 2017 underlagd tollvesenet, som igjen er underlagt finansdepartementet.

Politikarar frå andre parti prøver å slå politisk mynt på saka ved å kritisere Scholz.

– Kaoset i FIU har vore der sidan finansdepartement overtok ansvaret, skriv to politikarar frå Dei grøne, Lisa Paus og Irene Mihalic, i ein felles uttale.

