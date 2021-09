Røyk og svidd lukt på romstasjonen

utenriks

Røykdetektoren vart utløyst under automatisk lading av batteri, noko som førte til at alarmen vart utløyst. For å hindre at besetninga vart utsett for eventuell røyk, vart eit filteraggregat sett i gang for å reinse lufta, forklarer det russiske romfartsbyrået Roskosmos.

– Alle system fungerer normalt, og lufta om bord oppfyller normale krav. Mannskapet held fram den ordinære treninga for dagens romvandring, uttaler Roskosmos på Twitter.

Alarmen vart utløyst nattetid då mannskapet melde om røyk og lukt av svidd plast som hadde nådd den amerikanske delen av stasjonen, skriv Sputnik News, som viser til samtalar formidla av Nasa mellom mannskapet og folk på bakken på jorda.

(©NPK)