Taliban lèt 200 sivile få forlate Afghanistan

utenriks

Det opplyser ein Taliban-tenestemann overfor Reuters.

Taliban vart pressa av USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad til å opne for utreise for sivile som er igjen i Afghanistan etter at USAs evakuering vart avslutta, ifølgje talsmannen, som uttaler seg på vilkår av anonymitet.

Utreisa blir venta å finne stad frå Kabul torsdag.

Sidan 15. august, då Taliban tok Kabul, har meir enn 123.000 sivile vorte evakuerte frå den afghanske hovudstaden, ifølgje Kenneth F. McKenzie, leiar for USAs militærkommando med ansvar for regionen.

(©NPK)