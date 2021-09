Biontech søkjer godkjenning for koronavaksinar til barn

utenriks

– I vekene som kjem, kjem vi til å levere inn resultat frå studien vår gjort blant barn frå fem til elleve år til helsestyresmakter verda rundt og søkjer godkjenning for denne vaksinen for desse aldersgruppene, også her i Europa, seier leiaren for Biontech, Özlem Türeci, til Der Spiegel fredag.

Ho seier selskapet, som har hovudkontor i Mainz i Tyskland, har byrja å førebu produksjon av vaksinen for barn i denne aldersgruppa. Vaksinen er den same som er godkjent til vaksne og barn over tolv år, men inneheld mindre dosar.

Biontech evaluerer no data som omfattar barn frå seksmånadersalderen og skal leggje fram resultat mot slutten av året.

(©NPK)