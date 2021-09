Danskane fjernar dei siste koronarestriksjonane

utenriks

Med det forsvinn kravet om koronapass på danske nattklubbar, diskotek og tilsvarande. Tidlegare var det indikert at dette tiltaket skulle vare til 1. oktober. I tillegg stansar modellen for automatiske lokale nedstengingar, på datoen halvtanna år etter den første store koronanedstenginga av landet.

– Epidemien er under kontroll, vi har rekordhøge vaksinasjonstal, fastslo helseminister Magnus Heunicke i slutten av august.

Han understreka likevel at sjølv om tiltaka per no ikkje er nødvendige, så er pandemien ikkje over. Dersom koronaviruset igjen truar viktige samfunnsfunksjonar, vil regjeringa reagere hurtig.

R-tal under 1

Denne veka var R-talet, som seier kor mange ein smitta person smittar vidare, berekna til å vere på 0,7 i Danmark. Det står i sterk kontrast til i Noreg. Her har det gjennomsnittlege R-talet vore på 1,3 sidan 7. august. Ein meir usikker modell estimerer at det norske R-talet var 1,1 for ei veke sidan, opplyste Folkehelseinstituttet i den siste vekerapporten.

Danske helsestyresmakter fører likevel vidare ein del tilrådingar, til dømes om isolasjon for nærkontaktar av smitta.

Allereie 1. september vart mange, meir omfattande restriksjonar fjerna. Då sleppte danskane kravet om koronapass på innandørs serveringsstader, store kulturarrangement og mellom anna treningssenter. Utestader fekk lov til å halde ope etter klokka 2.

Norsk utsetjing

Svenskane fjernar dei fleste av koronarestriksjonane sine 29. september, med beskjed om at vaksinerte i prinsippet kan leve som normalt etter det.

20. juni innførte den norske regjeringa trinn tre av gjenopninga, med oppheving av den nasjonale skjenkjestoppen og opning av breiddeidretten for vaksne over 20 år. Sidan den gong har trinn fire vorte utsett fleire gonger. Det har mellom anna medført ei vidareføring av innsleppsstopp ved midnatt og krav om bordservering på utestader.

2. september varsla regjeringa at gjenopninga igjen blir utsett, men at neste steg blir ei fullstendig gjenopning og tilbakeføring til normaltilstanden. Dette fordrar likevel auka grad av fullvaksinering og betre kontroll over situasjonen i skulane.

