Blant dei innlagde under 50 år er stort sett ingen vaksinerte, medan rundt annankvar pasient over 65 har ikkje vorte vaksinert.

Ifølgje Sundhedsstyrelsen er risikoen for å bli innlagd med korona rundt åtte gonger så høg for ikkjevaksinerte som for fullvaksinerte personar.

Sundhedsstyrelsen skriv at det er personar godt opp i åra med eit svekt immunforsvar som risikerer å bli smitta sjølv om dei er fullvaksinerte.

