utenriks

Sir Ken Olisa, som er den første svarte lord lieutenant i London – representanten til dronninga, seier til Channel 4 at han drøfta temaet om rasisme etter drapet på George Floyd i USA.

Dei drøfta kva meir som kunne gjerast for å binde samfunnet saman og fjerne rasebarrierar, og Olisa sa at dei kongelege er svært opptekne av at nasjonen blir bunden saman av dei same verdiane.

– Svaret er rett ut ja, seier Olisa på spørsmål om dronninga støttar Black Lives Matter.

