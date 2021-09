utenriks

Tiltalen vart teken ut fredag og er knytt til måten Buzyn handterte koronapandemien på. Han vart teken ut etter at etterforskarar i ein fransk spesialdomstol konkluderte med at finst grunnlag for å rettsforfølgje henne.

Ho blir likevel ikkje tiltalt for å ha late vere å stanse ein katastrofe, ifølgje aktoratet ved domstolen Cour dei justice dei la République.

Fleire andre helsetoppar blir etterforska for liknande lovbrot som Buzyn, blant dei tidlegare statsminister Edouard Philippe.

