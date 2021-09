Hackarar braut seg inn i FNs datasystem

utenriks

Datainnbrotet skjedde i april, opplyser talsperson Stephane Dujarric i FN i New York. Han seier angrepet vart oppdaga og slått tilbake, men gir ingen detaljar om kva informasjon hackarane fekk tilgang til eller om noko vart stole.

Metoden til hackarane for å bryte seg inn i FNs nettverk verkar lite sofistikert, melder Bloomberg. Dei har mest sannsynleg komme seg inn ved å bruke stolne brukarnamn og passord frå ein FN-tilsett kjøpt på det mørke nettet.

FN handterer for tida eit dataangrep knytt til eit tidlegare angrep, opplyser Dujarric, som legg til at organisasjonen ofte blir utsett for slike angrep.

