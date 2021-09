Mukwege ber om internasjonal straffedomstol for Kongo

utenriks

I ei fråsegn i forkant av FNs hovudforsamling i New York seier Mukwege at straffritak for brutale brotsverk har vorte ein regel i den austlege delen av Kongo.

– Denne tragiske og skandaløse situasjonen kan ikkje lenger tolererast, seier Mukwege og strekar under at lokalbefolkninga lever i «frykt og skrekk».

– Stilt overfor ein mislykka politikk og mislykka tryggingstiltak for å finne løysingar, er vi overtydde om at vegen til varig fred inneber at vi må bruke alle former for rettferd, legg han til.

Regionen Mukwege viser til, har vore ramma av blodige konfliktar i eit kvart hundreår, kjenneteikna av massakrar på sivile, nedbrenning av landsbyar og svært valdeleg overgrep mot jenter og kvinner.

Stadig meir brutalt

Då Mukwege fekk fredsprisen for tre år sidan, var det for kampen sin mot seksualisert vald i heimlandet. Der driv han ein klinikk der kvinner og jenter blir tilbodne kirurgi etter grove valdtekter og seksuell mishandling.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har over 1.200 sivile vorte drepne i provinsane Ituri og Nord-Kivu så langt i år, og 1.100 har vorte valdteken.

Angrep som jihadistgruppa ADF blir skulda for, har sidan 2020 vorte stadig meir brutale, ifølgje ein talsmann.

I førre veke vart minst 30 menneske drepne i ein massakre i Ituri. Millionar av menneske treng dessutan humanitær hjelp.

Inga betring

Ifølgje Mukwege er det ingenting som tyder på at tryggingssituasjonen i regionen betrar seg, sjølv om det i mai vart innført ein såkalla «beleiringstilstand» som skulle minske valden.

Mukwege vil at Kongos president Felix Tshisekedi oppmodar FN til å etablere ein internasjonal straffedomstol for Kongo, og dessutan vedta ei gransking som bør starte så fort som mogleg.

Etterforskarane bør ifølgje Mukwege gjennomsøkje mange massegraver aust i landet og samle bevis for handlingar som truleg er å rekne som krigsbrotsverk, brotsverk mot menneskja og folkemord.

(©NPK)